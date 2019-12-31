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Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает во вторник пресс-служба Кремля, отметив, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе украинской стороны.

"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - говористя в сообщении.

В нем отмечается, что "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных".

Главы государств также высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Владимир Путин Владимир Зеленский

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