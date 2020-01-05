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В Госдуме посчитали, что следующий шаг после решения парламента Ирака за СБ ООН

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - За решением парламента Ирака о выводе иностранных военных с территории страны должно последовать заседание Совета безопасности ООН, заявил в воскресенье председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он назвал в своем твиттере решение иракского парламента закономерной реакцией "на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории официального лица Ирана - генерала Касема Сулеймани".

Слуцкий также считает, что "следующий шаг должен быть за СБ ООН".

В воскресенье парламент Ирака принял решение, касающееся вывода из страны воинского контингента США и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Принятым решением парламент требует от правительства добиться одномоментного вывода всех иностранных войск из Ирака.

Побудительным мотивом стала операция военных США в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ирак Иран Касем Сулеймани США Гсдума Леонид Слуцкий СБ ООН

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