В Госдуме посчитали, что следующий шаг после решения парламента Ирака за СБ ООН

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - За решением парламента Ирака о выводе иностранных военных с территории страны должно последовать заседание Совета безопасности ООН, заявил в воскресенье председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он назвал в своем твиттере решение иракского парламента закономерной реакцией "на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории официального лица Ирана - генерала Касема Сулеймани".

Слуцкий также считает, что "следующий шаг должен быть за СБ ООН".

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с #США. Закономерная реакция на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории оф.лица Ирана - генерала #Сулеймани. Следующий шаг должен быть за СБ #ООН. #Слуцкий #Иран #США — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 5 января 2020 г.

В воскресенье парламент Ирака принял решение, касающееся вывода из страны воинского контингента США и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Принятым решением парламент требует от правительства добиться одномоментного вывода всех иностранных войск из Ирака.

Побудительным мотивом стала операция военных США в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.