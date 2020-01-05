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Парламент Ирака потребовал вывести из страны войска США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

С призывом к такому решению ввступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция военных США в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ирак Иран Касем Сулеймани

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