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Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь пообещал, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он прописными буквами в твиттере.

Сообщение Трампа появилось после того, как Иран накануне объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

По данным иранского государственного ТВ, "Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой 2015 года".

В Тегеране это решение приняли после того, как в пятницу в Багдаде в результате операции американских военных погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Позже руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

США Иран Дональд Трамп Касем Сулеймани

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