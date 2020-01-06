Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с захватом страны

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские войска в Ирак никто изначально не звал.

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. "Мы не уйдём, пока нам не заплатят". США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату", - написал Слуцкий в понедельник в твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями за решение о выдворении американских войск.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Как сообщалось, накануне парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией, воюющей против ИГ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.