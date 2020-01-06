Поиск

Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с захватом страны

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские войска в Ирак никто изначально не звал.

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. "Мы не уйдём, пока нам не заплатят". США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату", - написал Слуцкий в понедельник в твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями за решение о выдворении американских войск.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Как сообщалось, накануне парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией, воюющей против ИГ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Госдума Леонид Слуцкий

Новости по теме

Новости

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

WP сообщила, что Помпео еще с лета уговаривал Трампа убить Сулеймани

WP сообщила, что Помпео еще с лета уговаривал Трампа убить Сулеймани

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');