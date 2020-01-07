Силы Сарраджа отбили город Сирт у войск Хафтара

Бои продолжаются и ситуация может измениться

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Ливийский город Сирт снова находится под контролем правительственных сил Файеза Сарраджа, заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа", - сказал Деньгов.

По его словам, силы правительства национального согласия задержали десятки военнопленных, конфисковали 20 единиц боевой техники, убили 50 человек, воевавших на стороне главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Однако, отметил Деньгов, боевые действия продолжаются и не исключено, что ситуация может поменяться.

Накануне в армии Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. По информации СМИ, быстрый захват города стал возможным благодаря переходу на сторону Хафтара одного из оборонявших Сирт подразделений. В результате этого стало невозможно оборонять город, и гарнизон был вынужден отступить.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, пытаются захватить столицу Ливии - Триполи. Признанное ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, со своей стороны, запросило военную помощь у Турции. Первые турецкие военные, как сообщалось, уже отправились в Ливию.