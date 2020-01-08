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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Путин и Эрдоган предложили объявить перемирие в Ливии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Она согласована в соответствии с решениями СБ ООН, сказал он журналистам по итогам переговоров двух лидеров.

При этом Лавров выделил "призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам: немедленно прекратить боевые действия, объявить прекращение огня начиная с нуля часов в воскресенье, 12 января, то есть в ночь с субботы на воскресенье".

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие.

В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

Ливия Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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