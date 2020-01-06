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Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт
Солдаты Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в понедельник вошли в город-порт Сирт. Об этом сообщает интернет-портал итальянской газеты La Stampa со ссылкой на арабскую информационную службу "аль-Хадат".

"Подразделения сил правительства (правительства национального согласия) выходят из Сирта, Ливийская национальная армия входит в город", - приводит издание сообщение корреспондента "аль-Хадат" с места событий.

По его данным, "флот ЛНА контролирует порт Сирта".

Кроме того, под контролем ЛНА находится и военная база к востоку от города.

Отмечается, что силы Хафтара уже заняли значительную часть города.

Бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи родился неподалеку от Сирта. В окрестностях города он был и убит в 2011 году повстанцами.

Ранее сообщалось, что Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. На такой шаг он пошел после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара - правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи. Пока что эти попытки не приносят ощутимых результатов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.

Ливия Халифа Хафтар

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