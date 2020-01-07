Путин и Эрдоган в Стамбуле обсудят ситуацию в Сирии и Ливии
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 8 января посетит с рабочим визитом Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, состоятся также переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.