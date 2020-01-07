Путин и Эрдоган в Стамбуле обсудят ситуацию в Сирии и Ливии

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.