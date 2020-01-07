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Путин провел переговоры с Асадом в Дамаске

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как он отметил, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, проехал по улицам Дамаска.

Песков сообщил, что в командном пункте Путина встретил сирийский президент Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, добавил он.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Песков сообщил, что Асад в свою очередь поблагодарил Путина за визит. Он выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии. Асад также поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова, добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

Сирия Владимир Путин Башар Асад

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