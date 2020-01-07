Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, который во вторник совершает визит в Сирию, после посещения командного пункта Вооруженных сил РФ, в сопровождении президента Сирии Башара Асада посетил мечеть Омейядов, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Это одна из крупнейших и старейших мечетей в мире.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что экскурсию для президентов провел директор музея мечети. В частности, Путину показали одну из святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.

На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран XVII века, сказал Песков.

Позднее кортеж президента РФ приехал к православной церкви Святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. По словам Пескова, патриарх отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков.

Кроме того, Песков отметил, что безопасность Путина в Дамаске помогали обеспечивать российские военные. По его словам, во время приближения самолета президента России к аэропорту города за этим следили военные самолеты Су.