Парламент Испании утвердил Санчеса на посту премьера страны
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства, сообщает во вторник газета El País.
Кандидатура Санчеса утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.
В первом туре, который состоялся в воскресенье, ему не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Для победы во втором туре достаточно обычного большинства голосов.
В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.