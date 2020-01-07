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Парламент Испании утвердил Санчеса на посту премьера страны

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства, сообщает во вторник газета El País.

Кандидатура Санчеса утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, ему не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Для победы во втором туре достаточно обычного большинства голосов.

В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.

Испания Педро Санчеса

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