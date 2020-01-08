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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Педро Санчес официально возглавил правительство Испании

Как отметили СМИ, он стал главой первого коалиционного правительства Испании в новейшей истории страны

Педро Санчес официально возглавил правительство Испании
Педро Санчес принимает присягу рядом с королем Филиппом VI во дворце в Мадриде
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Педро Санчес, генсек Испанской социалистической рабочей партии, принес присягу в среду, официально вступив в должность премьера страны, сообщают западные СМИ.

Церемония проходила в присутствии короля Испании Филиппа VI.

СМИ напоминают, что таким образом Санчес стал главой первого коалиционного правительства Испании в новейшей истории страны - с 1975 года, момента окончания диктатуры каудильо Франсиско Франко.

Накануне депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства. Его кандидатура была утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В поддержку Санчеса проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.

В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.

Испания Педро Санчес

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