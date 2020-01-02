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Бельгийский суд приостановил ордер на арест и выдачу Пучдемона Испании

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Судебные власти Бельгии приостановили действия ордера на арест и экстрадицию в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщил сам политик в четверг.

"Бельгийское правосудие признало наш иммунитет и решило приостановить ордеры об аресте и экстрадиции", - написал Пучдемон в твиттере. Аналогичное решение принято в отношении каталонского политика Тони Комина, которого, как и Пучдемона, избрали членом Европарламента.

Источники газеты El Mundo отмечают, что такое решение суда означает, что в случае, если Европарламент, избранным членом которого является Пучдемон, объявит, что у политика нет иммунитета, ордер на его арест и экстрадицию вновь будет действителен.

Мадрид ранее уже пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными. В результате суд в Испании вновь выдал ордер на арест Пучдемона в октябре, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

1 октября 2017 года, когда Пучдемон был главой Женералитата автономии, в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим основному закону страны.

Карлес Пучдемон Тони Комин Бельгия Испания Каталония

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