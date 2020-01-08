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США запретили гражданские полеты над большей частью Ближнего Востока

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) во вторник ввело запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

"Сегодня вечером Федеральное авиационное управление распространило уведомления для летчиков (NOTAMS) с изложением ограничений на полеты, которые запрещают операторам гражданской авиации США работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении FAA.

Отмечается, что управление продолжает координировать свои действия с партнерами по национальной безопасности и обмениваться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными органами гражданской авиации.

США Иран

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