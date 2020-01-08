Поиск

Трамп не будет обращаться к нации после ударов Ирана по авиабазам в Ираке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не станет обращаться к нации ночью 8 января, сообщает CNN.

По данным источника телеканала в Белом доме, Трамп не появится перед камерами сегодня ночью.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ведет подготовку к возможному обращению президента США к нации. Уточнялось, что конкретные сроки выступления еще не определены.

Однако, по данным двух чиновников, предполагалось, что, вероятно, Трамп обратится к нации сегодня ночью из Овального кабинета.

В данный момент совещание по ситуации, связанной с обстрелом двух баз в Аль-Асаде и Эрбиле, проходившее в Белом доме, завершено.

Госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс покинули Белый дом.

США Иран

Новости по теме

Новости

КСИР пригрозил атакой по США в случае ответа на обстрел базы в Ираке

При ударе по авиабазе Айн-аль-Асад пострадали иракцы

Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке

Иран объявил об атаке на базу с американскими войсками

Иран объявил об атаке на базу с американскими войсками

Число жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 56 человек

Лидеров Турции и Ирана не уведомили заранее о визите Путина в Дамаск

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Что произошло за день: вторник, 7 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');