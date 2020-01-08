В Иране рассказали о типах ракет, использованных при атаке на базы США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иранские военные в операции против военных США в Ираке задействовали ракеты малой дальности, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Глава ведомства считает, что это должно стать запоминающимся уроком для Америки. Слова Хатами, выступившего в эфире государственного телевидения Ирана, приводят СМИ.

"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - сказал он.

Также Хатами убежден, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".

В ночь 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.