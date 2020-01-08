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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Иране рассказали о типах ракет, использованных при атаке на базы США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иранские военные в операции против военных США в Ираке задействовали ракеты малой дальности, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Удар Ирана по военным базам США

Глава ведомства считает, что это должно стать запоминающимся уроком для Америки. Слова Хатами, выступившего в эфире государственного телевидения Ирана, приводят СМИ.

"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - сказал он.

Также Хатами убежден, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".

В ночь 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Хроника Удар Ирана по военным базам США
Иран США

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