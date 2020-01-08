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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Рухани предостерег Вашингтон от резких шагов после ударов Ирана по базам США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти США не будут предпринимать дальнейших резких шагов против Ирана, если решат действовать мудро, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Если они мудры, то на этом этапе больше ничего не будут предпринимать", - сказал он на заседании иранского совета министров.

"Мы ясно показали, что не будем отступать перед Америкой. Если она хочет совершить еще одно преступление, то должна знать, что наш ответ будет еще более решительным", - добавил Рухани, слова которого приводят западные СМИ.

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Между тем, CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по Ирану в 11 часов утра по вашингтонскому времени (19:00 по Москве). Это мероприятие состоится в вестибюле Белого дома.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, где находятся военные США.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Хроника Удар Ирана по военным базам США
Иран Хасан Рухани США Ирак

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