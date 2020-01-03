Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться вечером в пятницу, хотя и отступили от сессионных максимумов; подъем в ходе торгов превышал 4% на информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве составляет $67,88 за баррель, что на $2,32 (3,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В течение сессии цена Brent поднималась более чем на $2,5, до $69,96 за баррель, максимально с сентября.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $2,05 (3,35%) - до $63,23 за баррель. Ранее цена контракта достигла восьмимесячного пика - $63,72 за баррель.

Пентагон сообщал, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.