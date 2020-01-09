Глава МИД Ирана ответил на заявление Трампа об американской военной мощи

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф Фото: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заочно подискутировал с американским президентом Дональдом Трампом, заявившим о беспрецедентной военной мощи Соединенных Штатов.

Накануне, 8 января, Трамп сказал в Белом доме, что "вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо раньше". "Наши ракеты большие, мощные, точные, смертельные и быстрые. Ведутся работы над множеством гиперзвуковых ракет", - заявил американский президент.

В ответ на это Зариф в четверг написал в своем твиттере, что миром управляет не "прекрасное вооружение", а люди. "А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него", - отметил министр.

Иранские СМИ напоминают, что ранее на этой неделе Зариф заявил, что "наступил закат зловредного присутствия США в Западной Азии".

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс", входящим в КСИР, Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться.

Президент США, комментируя кризис вокруг Ирана, заявил позже в тот же день, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает. Он предположил, что если Иран изменит поведение на мировой арене, то сможет добиться процветания и "быть великой страной".

В четверг стало известно, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий, чтобы разрядить ситуацию.