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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

При ударах по базам США в Ираке Иран использовал устаревшие типы ракет

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Иран при ударах по американским военным базам в Ираке использовал старые типы ракет, которые можно отнести к типам ракет 80-х годов прошлого столетия, заявил высокопоставленный представитель госдепа США на брифинге.

"На самом деле, если уж на то пошло, то применение или тактика, или что-то еще - эти примененные ракеты были, фактически, ретро. Я имею в виду, что это было похоже на возвращение в 80-е годы в некоторых отношениях, ракеты были такими, какие они были способны делать тогда в соответствии со своими возможностями", - сказа дипломат.

Он оговорился, однако, что не может предполагать, "что еще есть в распоряжении Ирана".

По его словам, Ирак использовал для нанесения ударов баллистические ракеты ближнего радиуса действия и обычные ракеты с дальностью полета до 950 км.

Хроника 08 – 09 января 2020 годаУдар Ирана по военным базам США
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