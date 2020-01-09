Лукашенко не испугает отсутствие договоренностей с Москвой по углеводородам

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приверженности взаимодействию с Россией, несмотря на отсутствие договоренностей об условиях поставки углеводородов в республику; отсутствие подобных договоренностей политического лидера не пугает.

"По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на церемонии вручения премии "За духовное возрождение". Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам Лукашенко, на фоне переговоров об условиях поставки энергоносителей в Белоруссии "вдруг проснулись "свядомыя" (оппозиция - ИФ) и закричали о потере суверенитета. "По их мнению, надо было давно отказаться от тесных отношений с Россией", - отметил президент.

"Если бы мы эти шаги (отдаление от России - ИФ) сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) - это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве", - сказал белорусский лидер.

По словам президента, в случае политического конфликта с Россией Белоруссия повторила бы сценарий Украины. "И что может случиться и случилось бы - посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали", - сказал Лукашенко.

Президент заявил, что белорусы должны понимать, ради чего они живут и не оглядываться на своих соседей, "особенно россиян". "Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа. Тогда все - крест на нас", - заявил президент.

По словам Лукашенко, отношения между РФ и Белоруссией являются примерном того, как должно развиваться сотрудничество не только между соседними странами, но и, к примеру, между США и Ираном. "Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках", - сказал белорусский президент.

Ранее в четверг Лукашенко выразил возмущение из-за высоких, по его мнению, цен на российский газ для Белоруссии. Он также обратил внимание на то, что до сих пор не договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по поставкам нефти. Причина этого, по словам Лукашенко, в том, что Россия хочет поставлять "черное золото" в Белоруссию по ценам выше мировых.