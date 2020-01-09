Лукашенко обвинил РФ в желании продавать Белоруссии нефть по ценам выше мировых

По словам белорусского президента, его страна нашла нефть "в другом месте"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия хочет поставлять нефть в Белоруссию по ценам выше мировых.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - сказал в четверг Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Между тем, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграмм-канал "Пул Первого" процитировал главу государства: "В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти".

"И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - заявил президент.

Как сообщалось, российские НК не поставляют нефть в Белоруссию с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.