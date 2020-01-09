Главу парламента Абхазии увезли в больницу с сердечным приступом

Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета Безопасности республики, на котором рассматривались меры по преодолению политического кризиса в республике.

"У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу", - сообщили журналистам в аппарате парламента Абхазии.

В четверг в столице Абхазии Сухуме начался митинг оппозиции у здания администрации президента республики. Протестующие выломали дверь в здание и попытались прорваться внутрь, а охрана применила силу. Представители оппозиции утверждают, что на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.

В администрации президента заявили, что считают протесты оппозиции в Сухуме попыткой госпереворота.