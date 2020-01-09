В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.

Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуме продолжается, участников уже более тысячи. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария".

Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов и требуют проведения новых выборов.

По некоторым данным, среди штурмующих здание администрации президента находятся родственники погибших 22 ноября у ресторана "Сан-Ремо" криминальных авторитетов. Один из них, Ахра Авидзба, заявил о том, что действия протестующих связаны с тем, что один из задержанных по подозрению в причастности к убийству является сотрудником охраны президент республики.

Ранее в четверг сообщалось, что оппозиционные активисты попытались взять штурмом здание администрации президента Абхазии. Как передал корреспондент "Интерфакса", сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно. Несколько участников акции смогли прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, заявил "Интерфаксу" министр обороны республики Мираб Кишмария.

Судебный спор вокруг выборов

Лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни"), кандидат в президенты от оппозиции Ахас Квициния через суд добивается признания незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента, по итогам второго тура которых 8 сентября было объявлено о победе действующего президента Хаджимбы.

В конце декабря лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания заявил о своей поддержке Квициния. Он сообщил, что в феврале планирует завершить лечение и окончательно вернуться в Абхазию, после чего будет добиваться проведения новых выборов президента.

18 апреля Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи. 19 апреля он в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы №12. 6 июня Бжания специальным бортом был доставлен в Германию, где продолжил лечение.

Представители оппозиции заявили, что Бжания был отравлен неизвестными с целью недопущения его участия в выборах главы республики, поскольку, по их мнению, он являлся "бесспорным фаворитом" предвыборной кампании. Между тем абхазские медики, получив документы из клиники, исключили версию отравления.

В итоге оппозиция вместо Бжания выдвинула на выборах главы республики руководителя партии "Амцахара" (Родовые огни) Квицинию.