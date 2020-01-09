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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Лидер абхазской оппозиции присоединился к акции в Сухуме

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - К участникам акции протеста, занявшим здание администрации президента Абхазии, в четверг вечером присоединился лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, прилетевший в Сухум из Москвы, где он проходил курс лечения и реабилитации после болезни.

Участники акции встретили Бжанию аплодисментами.

Тем временем пять депутатов парламента республики прибыли на госдачу на переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. "Мы намерены обсудить сложившуюся ситуацию в стране и меры по выходу из политического кризиса", - заявил депутат Илья Гуния журналистам.

В свою очередь сам президент Хаджимба заявляет, что власти республики делают все, чтобы вернуть ситуацию в государстве в конституционное русло. По его словам, он находится у себя в резиденции. Ранее в четверг Хаджимба заявил "Интерфаксу", что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен скрываться.

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые утверждают, что на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов. Активисты попытались взять здание администрации президента республики штурмом.

Вечером в четверг протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии, более 300 участников акции находятся внутри и никого туда не пускают. По словам одного из организаторов митинга Ахры Авидзбы, участники акции считают, что парламент республики должен взять на себя руководство страной до новых выборов главы республики. При этом сообщалось, что главу парламента страны Валерия Кварчию после заседания Совбеза увезли на "скорой" с сердечным приступом.

Со своей стороны в администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой госпереворота.

Хроника Протесты в Абхазии
Абхазия Аслан Бжания

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