Трамп попросит глав стран Европы отказаться от сделки по ядерной программе Ирана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп скоро свяжется с лидерами европейских стран - участниц соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку, сообщил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майк Пенс.

"Президент собирается в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к США в отказе от разрушительной иранской сделки и в требованиях к Ирану, чтобы тот положил конец многолетней практике распространения террористического насилия, чтобы он отринул амбиции в ядерной сфере и присоединился к семье народов", - сказал вице-президент.

Накануне Трамп, выступая в связи с ракетным обстрелом Ираном иракских баз, заявил в Белом доме, что странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него. "Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - сказал Трамп.

Трамп отметил, что все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.