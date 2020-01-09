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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Трамп усомнился в том, что украинский лайнер разбился в Иране из-за неполадки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной крушения украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг. "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

В миреNewsweek сообщил, что иранская ракета сбила украинский "Боинг" по ошибкеЧитать подробнее

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

Ранее американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО, и вероятно, случайно.

В то же время в Центральном командовании Вооруженных сил США, госдепартаменте и Совете Безопасности США не стали комментировать эту информацию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта Тегерана сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"Цветы у посольства Ирана в КиевеЧлены иранской общины Торонто во время траурных мероприятий в память о жертвах трагедииЦветы возле посольства Украины в МосквеВ киевском аэропорту "Борисполь", куда должен был прилететь пассажирский самолет из ТегеранаИмпровизированный мемориал в Эдмонтоне, КанадаЦветы и свечи в память о жертвах крушения у посольства Канады в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Борисполь"
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Хроника 08 – 09 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Дональд Трамп Boeing-737

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