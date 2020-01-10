Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ

При этом он отметил, что она не подтверждена, и призвал США, Канаду и Великобританию поделиться информацией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Версия о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит в Иране ракетой не исключается, но еще и не подтверждена, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что представители страны участвуют в расследовании причин катастрофы.

Президент призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить свои данные и доказательства комиссии, которая занимается расследованием. Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Борис Джонсон и Джастин Трюдо заявили, что у них есть информация о том, что самолет могла сбить иранская зенитная ракета и что это могло произойти случайно.

Позднее 10 января Зеленский собирается обсудить ход расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

Целью Украины президент назвал установление неопровержимой правды.

"Мы считаем, что это ответственность всего международного сообщества перед семьями погибших и перед памятью жертв этой катастрофы, - написал Зеленский в фейсбуке. - Ценность человеческой жизни превыше любых политических мотивов".

Самолет МАУ, вылетевший из Тегерана в Киев утром 8 января, разбился сразу после взлета. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Катастрофу расследуют Иран и Украина. В Тегеране предварительной причиной крушения называли возгорание двигателя. Версию попадания ракеты в самолет там отвергают.

9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий. Затем о том, что самолет могли сбить ракетами с земли, сообщили американские СМИ, ссылаясь на данные разведки. The New York Times опубликовала предполагаемое видео попадания ракеты в самолет.

Трюдо и Джонсон высказались в пользу версии о случайном попадании ракеты в лайнер. Президент США Дональд Трамп также допустил, что самолет могли сбить по ошибке.