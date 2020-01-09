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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Ливийская армия Хафтара отвергла инициативу РФ и Турции о прекращении боев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЛНА.

При этом в ЛНА отметили, что их силы продолжат операции с целью распространить контроль ЛНА над районом Триполи, Сирта и Мисраты.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что признанное ООН правительство национального согласия Ливии во главе с премьером Файезом Сараджем еще накануне поддержало российско-турецкое предложение.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января.

В Ливии сложилось двоевластие: там функционируют признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Ливия Халифа Хафтар

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