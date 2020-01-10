Главы МИД и обороны Турции посетят Москву для обсуждения Ливии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на следующей неделе посетят Россию, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие СМИ.

Визит турецких министров в Москву состоится в понедельник, 13 января.

Отмечается, что в ходе переговоров в РФ турецкая сторона планирует обсудить ситуацию в Ливии.

Ранее в январе переговоры в Стамбуле провели президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

В совместном заявлении по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Стамбуле отмечалось, что они решили "выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года".

Путин и Эрдоган предложили сторонам в Ливии "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну".

"Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принять решение относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения", - отмечалось в заявлении президентов РФ и Турции.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.