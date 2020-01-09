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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

МИД РФ приравнял поддержку заявления СБ ООН к оправданию атаки США на аэропорт Багдада

МИД РФ приравнял поддержку заявления СБ ООН к оправданию атаки США на аэропорт Багдада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российская сторона не поддержала американский проект заявления СБ ООН с осуждением нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря, поскольку он стал бы оправданием неправомерного американского удара по багдадскому аэропорту, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов.

Там вновь подчеркнули, что Россия выступает в защиту принципа неприкосновенности и безопасности дипломатических представительств, отметив, что Москва была готова работать над американским проектом резолюции и в этот раз, если бы не операция по ликвидации Сулеймани.

"Однако уже через несколько часов последовал удар американских вооруженных сил по гражданскому аэропорту Багдада, в результате чего погибли несколько человек, включая командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. В русле своей антииранской линии Вашингтон без предъявления доказательств обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде Тегеран и внесудебно расправился с иранским генералом", - говорится в ответе представителя МИД РФ.

В нем также отмечается, что после этого последующие попытки Вашингтона продвигать свой проект заявления СБ ООН "превратились в поиск оправдания неправомерной насильственной акции".

"В данном конкретном случае принятие предложенного заявления СБ ООН стало бы демонстрацией пренебрежения к факту применения силы в нарушение Устава ООН и к принципу уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств", - считает Захарова.

Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

После этого в ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум американским военным базам в Ираке. Иранские власти назвали атаку ответом на американскую спецоперацию по ликвидации Сулеймани.

РФ США Иран Ирак Багдад Касем Сулеймани Мария Захарова

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