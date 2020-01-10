Постперд РФ при ЕС заявил об улучшении обстановки в Донбассе при Зеленском

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, сумел добиться определенного прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Коммерсант".

"Определенные позитивные подвижки появились. Во многом это связано со сменой руководства на Украине. То, что прошлый президент Порошенко саботировал в течение пяти лет, нынешний президент сумел, пусть не полностью, но хотя бы частично реализовать в течение нескольких месяцев", - сказал Чижов.

При этом, по словам российского постпреда, позиция Зеленского "достаточно уязвима", поскольку вокруг него "немало оппонентов".

В то же время Чижов усомнился в том, что в наступившем году произойдет значительное улучшение в отношениях России и ЕС, несмотря на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе и положительную оценку предпринятых шагов канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Не думаю, что он (2020 год - ИФ) станет годом какого-то исторического прорыва в наших отношениях, но я потенциально вижу его как год использования открывающихся возможностей. Мы готовы это окно возможностей максимально использовать", - сказал он.

Отвечая на вопрос издания о том, может ли смена руководства Евросоюза как-то повлиять на отношения РФ и ЕС, постпред подчеркнул, что "персональный фактор всегда присутствует", но "рассчитывать, что новые люди на 180 градусов развернут корабль под названием Евросоюз, было бы наивно". По мнению Чижова, на данный момент "не набралось критической массы политической воли, способной повернуть Евросоюз в правильном направлении".

Постпред РФ также уточнил, что "на нынешнем этапе в основе практической линии Евросоюза в отношениях с Россией лежит принятый в марте 2016 года документ, известный как "пять принципов Могерини", названный так по имени Федерики Могерини, предшественницы нынешнего высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля".

"Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют "стратегическим обзором" или выработкой какой-то скорректированной стратегии. Посмотрим, каково будет содержание, какое место в этом займет вопрос об отмене упомянутых рестрикционных решений. Будем наблюдать", - отметил Чижов.

"Пять принципов Могерини"

Принципы взаимодействия России и ЕС, предложенные Могерини, были согласованы странами-членами Евросоюза в 2016 году. К ним экс-глава европейской дипломатии отнесла:

- реализацию Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, а также непризнание присоединения Крыма к России;

- укрепление отношений ЕС с восточными партнерами;

- укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации;

- исключительно избирательное взаимодействие с РФ на основании возможных общие интересов (например, во внешней политике - по вопросам Сирии или КНДР);

- необходимость поддержки гражданского общества в России и инвестиций в развитие контактов между людьми в Евросоюзе и в России, особенно молодежи.