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Обмен пленными в Донбассе состоялся

Обмен пленными в Донбассе состоялся
У села Отрадовка перед началом обмена пленными
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киев и Донбасс обменялись удерживаемыми лицами.

"Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска "Горловка". Можно сказать, что обмен "всех установленных на всех установленных" состоялся. Число освобожденных лиц будет озвучено позднее", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) корреспондент с места событий.

Согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались от участия в обмене. В частности, ранее в воскресенье сообщалось, что в ЛНР отказались возвращаться девять человек, еще двое решили остаться в ДНР.

Украина ДНР ЛНР

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