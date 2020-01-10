Белый дом счел резолюцию по Ирану "нелепой" и "ошибочной"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Резолюция, ограничивающая военные полномочия президента США по Ирану, которую сегодня приняла Палата представителей США, является "нелепой" и "абсолютно ошибочной", заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз", - заявил Гидли.

Поскольку резолюция не имеет силы закона, то Гидли охарактеризовал ее как "политический ход".

Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану. Большинство законодателей проголосовало за резолюцию, которая запрещает президенту ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса, или если США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае его одобрения Сенатом.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у конгрессменов есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана, не посоветовавшись с Конгрессом. Она также выразила беспокойство за безопасность американских граждан, находящихся в регионе, отметив, что у Трампа "нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе".

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Накануне командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде объявил, что этот ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.