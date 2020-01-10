Цукерберг сделал прогноз о развитии общества в ближайшие десять лет

Основатель Facebook Марк Цукерберг Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о своем видении грядущих в ближайшее десятилетие изменений.

Цукерберг написал на своей странице в фейсбуке, что, если ранее он концентрировался на краткосрочных задачах, в этом году он предпочел более широко взглянуть на перспективы. В частности, по его мнению, в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние. Создатель Facebook подчеркнул, что его проект был задуман как способ дать миллениалам говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу. Цукерберг уверен, что до 2030 года в политике станет больше молодых людей, и проблемам климата, образования и здравоохранения будет уделяться больше внимания.

Также Цукерберг считает, что благодаря социальным платформам постепенно будут восстанавливаться небольшие сообщества людей, в которых они будут чувствовать близость и находить для себя нишу. По мнению бизнесмена, сейчас с расширением социальных границ людям зачастую бывает сложно почувствовать свою уникальность. Кроме того, технологии виртуальной реальности помогут людям жить там, где им хочется, без необходимости переезжать в крупные города в поисках работы.

Цукерберг также делает ставку на помощь малому бизнесу, который и сейчас может за небольшие деньги создавать страницы в социальных сетях и напрямую общаться с покупателями, что ранее было доступно только крупным компаниям. В будущем для частных предпринимателей должно появиться больше возможностей.

Затронул Цукерберг и тему регулирования в интернете. Он подчеркнул, что крупным компаниям часто приходится лавировать между свободой слова и безопасностью, между правом на частную жизнь и охраной правопорядка. По мнению Цукерберга, сложные ситуации можно разрешать с помощью четких решений со стороны демократических властей относительно выборов, защиты приватности и борьбы с нежелательным контентом. Он также отметил важность независимых органов, с помощью которых общество само может разрешать конфликтные ситуации. В качестве примера он привел создаваемый Facebook независимый Надзорный совет, благодаря которому пользователи соцсети могут обжаловать решения по контенту.