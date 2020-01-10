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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

На Украине арестовали глухонемого паломника из Севастополя

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Украинские силовики задержали жителя Севастополя при пересечении украинско-российской границы по подозрению в участии в деятельности самообороны Крыма. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

"Он является православным верующим, и на Рождество, как объясняет его мама, поехал паломничать в Киево-Печерскую лавру. 8 января утром он возвращался домой в Севастополь, и на пункте пропуска "Чонгар" его задержали", - сказал омбудсмен.

По его данным, на следующий день суд избрал жителю Севастополя меру пресечения в виде ареста до 3 марта 2020 года.

"Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году, предъявив в качестве доказательства фотографии с памятной медалью участника Русской весны. Однако мама рассказывает, что сын по состоянию здоровья не мог участвовать в деятельности самообороны (отряды добровольцев, сформированные для подготовки к крымскому референдуму - ИФ). Возможно, его с кем-то перепутали", - уточнил Буцай.

Власти Севастополя намерены принять "все меры для возвращения" задержанного, уже направлены запросы о содействии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в МИД России.

Омбудсмен также отметил, что задержанный севастополец является глухонемым - он инвалид по слуху III группы с детства.

На сайте национальной полиции Украины сообщается, что севастопольцу инкриминируют часть 5 статьи 260 УК (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

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