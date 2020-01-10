Премьер-министр Абхазии назвал кризис в стране локальным

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба не считает масштабным политический кризис в стране.

"Политический кризис локален, по всей стране идёт обычная работа. Как и центральные органы госуправления, так же чётко выполняют работу местные органы управления. Со всеми главами районных администраций я сегодня проводил селекторное совещание", - сказал Бганба, которого цитирует пресс-служба правительства, на совещании в кабинете министров в пятницу.

Премьер-министр на заседании заявил, что можно говорить о стопроцентном исполнении бюджета впервые за последние десять лет.

Со своей стороны вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил, что заработные платы и пенсии выплатят в срок, в штатном режиме Минфин готовит необходимую документацию.

Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба сообщил, что ведёт переговоры по организации поставки электроэнергии из Российской Федерации в связи с сезонным дефицитом выработки электроэнергии в республике. "В ближайшее время Минэкономики заключит отношения с организацией-поставщиком", - добавил он.

В свою очередь глава МЧС Лев Квициния отметил, что усилена работа дежурных бригад в столице Абхазии, спасательное ведомство работает в штатном режиме.

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота. Между тем парламент накануне рекомендовал Хаджимбе покинуть пост, но он отказался это делать и пригласил оппозицию к переговорам.