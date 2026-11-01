Десятки демонстрантов и полицейских пострадали во время беспорядков во Франции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Около 80 человек получили ранения во время беспорядков, произошедших в субботу во Франции, сообщает в воскресенье газета "Фигаро".

По данным французской службы гражданской обороны, пострадали 18 сотрудников сил безопасности и 60 демонстрантов. При этом четыре участника акций протеста находятся в тяжелом состоянии.

"Фигаро" отмечает, что в субботу во время беспорядков ущерб был нанесен 20 торговым точкам. Это значительно меньше, чем по итогам акций протеста в предыдущие недели.

Ранее сообщалось, что 31 октября, третью субботу подряд, прошел общенациональный день протестов, в котором, по данным французского министерства внутренних дел, в целом по стране участвовало 320 тыс. человек, в том числе 70 тыс. - в Париже. Организаторы акций заявляют, что протестующих по всей Франции было около полумиллиона, а в Париже - 200 тыс.

Протесты в субботу прошли также в Германии и Португалии.

В Германии молодёжная инициатива "Gen Z regelt" организовала акции более чем в 30 городах. Участники выступали "за образование, здравоохранение, защиту климата и доступную жизнь", а также против возможного возвращения к обязательной службе в армии. Организаторы заявили, что в протестах по стране участвовали десятки тысяч человек.

Большинство людей участвовали в акциях мирно, но в ряде городов произошли столкновения протестующих с полицией.

Во Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Гамбурге полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Тысячи протестующих, в том числе семьи с маленькими детьми, собрались в центре Лиссабона, чтобы выразить протест против жилищного кризиса в Португалии. Они держали плакаты с надписями "Дома или огонь" и "Мы не боимся". О беспорядках и задержаниях не сообщалось.

Демонстрации прошли в субботу и в Нидерландах. В Гааге в центре города и вокруг торговых зон было заметно сильное присутствие полиции, но к середине дня серьёзных нарушений зафиксировано не было. В качестве меры предосторожности сотрудники многих магазинов в городе еще в пятницу заколотили витрины.