В США сочли неуместным запрос Лондона о выдаче жены дипломата, сбившей мотоциклиста

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Госдепе США назвали неуместным запрос Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас, которая, предположительно, сбила насмерть 19-летнего мотоциклиста Гарри Данна в августе прошлого года. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Ранее в пятницу стало известно, что МВД Великобритании официально направило в США запрос о выдаче Сакулас, которая покинула страну, несмотря на продолжающееся расследование.

В Госдепе США отмечают, во время своего пребывания в Великобритании Сакулас имела дипломатический иммунитет, а просьба об экстрадиции является его нарушением. В связи с этим в Штатах считают, что использование договоренностей об экстрадиции для возвращения Сакулас в Великобританию создало бы "тревожный прецедент".

Как сообщалось, авария, в результате которой погиб Данн, произошла 27 августа 209 года в Нортгемптоншире, неподалеку от используемой США военной базы. Местная полиция отмечала, что автомобиль Сакулас лоб в лоб столкнулся с мотоциклом Данна после того, как женщина выехала на встречную полосу. Сакулас вернулась в США, но заявила, что сотрудничала со следствием и будет продолжать это делать.

Между тем британская полиция еще в октябре обратилась в посольство США в Лондоне с просьбой снять с Сакулас дипломатическую неприкосновенность.