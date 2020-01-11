Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В США сочли неуместным запрос Лондона о выдаче жены дипломата, сбившей мотоциклиста

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Госдепе США назвали неуместным запрос Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас, которая, предположительно, сбила насмерть 19-летнего мотоциклиста Гарри Данна в августе прошлого года. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Ранее в пятницу стало известно, что МВД Великобритании официально направило в США запрос о выдаче Сакулас, которая покинула страну, несмотря на продолжающееся расследование.

В Госдепе США отмечают, во время своего пребывания в Великобритании Сакулас имела дипломатический иммунитет, а просьба об экстрадиции является его нарушением. В связи с этим в Штатах считают, что использование договоренностей об экстрадиции для возвращения Сакулас в Великобританию создало бы "тревожный прецедент".

Как сообщалось, авария, в результате которой погиб Данн, произошла 27 августа 209 года в Нортгемптоншире, неподалеку от используемой США военной базы. Местная полиция отмечала, что автомобиль Сакулас лоб в лоб столкнулся с мотоциклом Данна после того, как женщина выехала на встречную полосу. Сакулас вернулась в США, но заявила, что сотрудничала со следствием и будет продолжать это делать.

Между тем британская полиция еще в октябре обратилась в посольство США в Лондоне с просьбой снять с Сакулас дипломатическую неприкосновенность.

Великобритания Гарри Данн Энн Сакулас

Новости
Крушение украинского самолета в Иране

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Зеленский потребовал от Ирана наказать виновных в крушении украинского самолета

Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны

Умер султан Омана, правивший полвека

Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнер

Иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнер

Помпео оценил перспективы работы нового посла США в России

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Власти Абхазии будут стабилизировать обстановку после встречи с Нургалиевым

Хаджимба опротестует отмену результатов выборов президента Абхазии

ВМС США огласили свою версию сближения с российским кораблем в Аравийском море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');