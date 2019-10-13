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Жена дипломата из США попросила о встрече с родителями сбитого ей мотоциклиста

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Жена американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшая смертельное ДТП с 19-летним мотоциклистом Гарри Данном в Великобритании и покинувшая после этого страну, заявила о желании встретиться с родителями погибшего и выразить им свои соболезнования.

Как сообщает телеканал BBC News со ссылкой на представителя Сакулас Эмми Джеффресс, сторона подозреваемой уже связалась с адвокатом семьи Данна и ждет ответа на предложение.

В заявлении Сакулас также говорится, что она сотрудничала со следствием по делу об аварии и будет продолжать это делать.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в письме к семье Даннов заявил, что, уехав из страны в статусе подозреваемой, Сакулас уже утратила дипломатический иммунитет, поэтому вопрос о его снятии более не актуален.

Как сообщалось, авария, в результате которой погиб Данн, произошла 27 августа в Нортгемптоншире, неподалеку от используемой США военной базы. Местная полиция отмечала, что столкновение автомобиля Сакулас и мотоцикла Данна произошло лоб в лоб. По версии следствия, женщина двигалась по встречной полосе.

Британская полиция обращалась в посольство США в Лондоне с просьбой снять дипломатическую неприкосновенность с Сакулас в связи с тем, что она покинула Великобританию, несмотря на продолжающееся расследование.

США

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