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Британская полиция призвала лишить иммунитета жену дипломата из США, сбившую подростка

Британская полиция призвала лишить иммунитета жену дипломата из США, сбившую подростка
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британская полиция обратилась в посольство США в Лондоне с просьбой снять дипломатическую неприкосновенность с жены представителя американской дипмиссии, которая, предположительно, стала виновницей смертельного ДТП.

Как сообщает сайт газеты The Guardian, запрос направлен в связи с расследованием гибели 19-летнего Гарри Данна 27 августа в дорожной аварии в Нортгемптоншире, неподалеку от используемой США военной базы. Молодой человек передвигался на мотоцикле, а за рулем столкнувшейся с ним машины была 42-летняя Энн Сакулас (Anne Sacoolas).

По данным полиции Нортгемптоншира, автомобиль столкнулся с мотоциклом лоб в лоб. По версии следствия, женщина двигалась по встречной полосе.

Подозреваемая покинула Великобританию, несмотря на то, что она заверяла полицию в отсутствии планов отъезда.

Представитель посольства США выразил сочувствие семье погибшего и подчеркнул, что подобные ситуации оказываются под пристальным вниманием высокопоставленных чиновников и требуют осторожности. Он отметил, что случаи снятия иммунитета редки.

Мать Данна выразила свое возмущение в связи с тем, что предполагаемая виновница ДТП уехала из страны. На ближайшее время намечена встреча родителей погибшего с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

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