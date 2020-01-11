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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В "МАУ" изначально не сомневались в невиновности экипажа в авиакатастрофе в Тегеране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что действия экипажа и техническое состояние пассажирского самолета "Боинг 737-800" не могли стать причиной авиакатастрофы в Тегеране.

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"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы", - написал президент "МАУ" Евгений Дыхне на странице в фейсбуке.

Он также поблагодарил за поддержку тех, кто разделял эту позицию. "Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно", - отметил Дыхне, добавив, что погибшие были "наши лучшие ребята и девушки".

Ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. Генштаб ВС Ирана заявил, что трагедия произошла в момент увеличения активности военных самолетов США, на некоторые радиолокационные объекты тогда поступали сообщения о воздушных ударах по стратегическим центрам страны.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер "Боинг 737-800" вскоре после вылета в Киев разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром 8 января. Находившиеся на борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 – 11 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Украина Международные авиалинии Украины

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