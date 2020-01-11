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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В "МАУ" объяснили, что не отложили рейс из Ирана из-за отсутствия информации об угрозе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не отложила рейс из Тегерана в связи с отсутствием информации о наличии угрозы от иранской стороны, заявил в субботу ее президент Евгений Дыхне.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено" - сказал он на брифинге в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-службы СНБО, секретарь ведомства Алексей Данилов в субботу провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы украинского лайнера.

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Он отметил, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах расследования трагедии.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько проинформировал, что сейчас продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к катастрофе.

На совещании также говорилось о том, что в настоящее время украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Власти Ирана признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Хроника 08 – 11 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Boeing-737 МАУ

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