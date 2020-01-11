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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов парламента Абхазии и лидер оппозиционной партии "Амцхара" Алхас Квициния доставили в субботу в ЦИК республики решение Верховного суда об отмене результатов второго тура выборов президента и назначении новых выборов. Дата их проведения будет объявлена 13 января.

Квициния заявил журналистам, что представители оппозиции вынуждены были лично принести мотивировочную часть решения суда в ЦИК, чтобы ускорить процедуру назначения новых выборов.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия в свою очередь отметил, что по протоколу мотивировочную часть решения кассационной коллегии должен был принести в ЦИК курьер Верховного суда. Несмотря на это, документ в ЦИКе был принят и зарегистрирован.

Как сообщалось, накануне кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.

Хроника 09 – 11 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия

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