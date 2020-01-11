Дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов парламента Абхазии и лидер оппозиционной партии "Амцхара" Алхас Квициния доставили в субботу в ЦИК республики решение Верховного суда об отмене результатов второго тура выборов президента и назначении новых выборов. Дата их проведения будет объявлена 13 января.

Квициния заявил журналистам, что представители оппозиции вынуждены были лично принести мотивировочную часть решения суда в ЦИК, чтобы ускорить процедуру назначения новых выборов.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия в свою очередь отметил, что по протоколу мотивировочную часть решения кассационной коллегии должен был принести в ЦИК курьер Верховного суда. Несмотря на это, документ в ЦИКе был принят и зарегистрирован.

Как сообщалось, накануне кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.