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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Лидер абхазской оппозиции встретился с Нургалиевым

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания встретился в субботу с прилетевшим в Сухум заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

После встречи Бжания заявил журналистам, что считает ее конструктивной.

Он сообщил, что оппозиция высказала представителям РФ оценку сложившейся политической, экономической и криминогенной ситуации в стране. Как считает Бжания, "власти республики не только не проявили способность с этим справиться, но и были главной движущей силой этого разрушительного процесса".

По словам Бжании, обсуждались также и вопросы технического обеспечения деятельности органов госуправления.

9 января оппозиция вышла на акцию перед зданием администрации президента Абхазии и потребовала проведения новых президентских выборов. К вечеру группа активистов заняла здание. Несмотря на рекомендацию парламента, действующий президент Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку и призвал оппозицию перейти к переговорам, они начались накануне.

Между тем кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги. Дата проведения новых выборов будет объявлена 13 января.

Хроника 09 – 11 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия Аслан Бжания Рашид Нургалиев

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