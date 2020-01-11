Абхазская оппозиция высказалась против Хаджимбы на посту президента

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Единым кандидатом от блока оппозиционных сил Абхазии на предстоящих перевыборах президента страны станет лидер оппозиции Аслан Бжания, сообщил "Интерфаксу" глава партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии в пятницу вечером признала незаконными итоги выборов президента республики, согласно которым победу одержал Рауль Хаджимба.

По решению суда в республике должны состояться новые выборы президента.

"Решение суда вступило в силу с момента оглашения. Теперь ЦИК должен назначит дату выборов. По закону действующий президент должен исполнять обязанности до проведения новых выборов, но поскольку суд отменил итоги прошлых выборов, мы будем настаивать на том, что Хаджимба не может исполнять эти обязанности", - отметил Шамба.

Он отметил, что единым кандидатом от оппозиционных сил, которые объединились, остаётся Бжания.

"Кандидатом в президенты от оппозиционных сил, которые объединились, является Аслан Бжания. Он был нашим кандидатом до того, как был отравлен, остаётся и сейчас. На данном этапе к нам присоединились уже и другие политические силы", - сказал один из лидеров оппозиции Шамба.

Он выразил уверенность в том, что Бжания будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих в республике выборах.