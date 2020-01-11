В Абхазии завели дело о массовых беспорядках

Акция оппозиции перед зданием администрации президента Абхазии 9 января Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Сухума после событий 9 января возбудила дело по статье "организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества" (ст. 206 УК Абхазии), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Между тем Служба государственной безопасности Абхазии сообщает о расследовании, в ходе которого должны быть выявлены и привлечены к ответственности организаторы и участники массовых беспорядков в Сухуме, а также те, кто украл оружие из здания администрации президента. Пресс-служба также отмечает, что устанавливаются личности иностранцев, прибывших в Абхазию для организации беспорядков и участия в них.

Создана оперативно-следственная группа.

9 января оппозиция вышла на акцию перед зданием администрации президента Абхазии и потребовала проведения новых президентских выборов. К вечеру группа активистов заняла здание. Сообщалось о пропаже хранившегося в здании оружия. Кроме того, власти отмечали, что среди участников акции были представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.