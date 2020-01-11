Хаджимба заявил о праве участвовать в внеочередных выборах президента

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявляет, что продолжает исполнять обязанности главы государства.

"Согласно Конституции я продолжаю исполнять обязанности президента Абхазии в полном объеме, и решение Верховного суда еще может быть обжаловано", - заявил он "Интерфаксу" в субботу.

"Если внеочередные выборы президента Абхазии состоятся, - подчеркнул Хаджимба, - то я согласно законодательству будут выполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента".

Политик также считает, что законодательство не запрещает ему участвовать в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Абхазии.

Вместе с тем он отметил, что пока не принимал решения на этот счет.

Хаджимба также подчеркнул в беседе с корреспондентом "Интерфакса", что планирует еще раз встретиться с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

Как сообщалось, накануне кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.

В субботу стало известно, что дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января.