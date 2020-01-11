Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Хаджимба заявил о праве участвовать в внеочередных выборах президента

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявляет, что продолжает исполнять обязанности главы государства.

"Согласно Конституции я продолжаю исполнять обязанности президента Абхазии в полном объеме, и решение Верховного суда еще может быть обжаловано", - заявил он "Интерфаксу" в субботу.

"Если внеочередные выборы президента Абхазии состоятся, - подчеркнул Хаджимба, - то я согласно законодательству будут выполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента".

В миреВ Абхазии завели дело о массовых беспорядкахВ Абхазии завели дело о массовых беспорядкахЧитать подробнее

Политик также считает, что законодательство не запрещает ему участвовать в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Абхазии.

Вместе с тем он отметил, что пока не принимал решения на этот счет.

Хаджимба также подчеркнул в беседе с корреспондентом "Интерфакса", что планирует еще раз встретиться с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

Как сообщалось, накануне кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.

В субботу стало известно, что дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января.

Хроника 09 – 11 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджимба

Новости по теме

Новости

В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула
Крушение украинского самолета в Иране

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину 20-21 января

Протесты в Абхазии

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках

В Абхазии завели дело о массовых беспорядках
Крушение украинского самолета в Иране

В "МАУ" объяснили, что не отложили рейс из Ирана из-за отсутствия информации об угрозе

Крушение украинского самолета в Иране

Оператор сбил украинский самолет в Тегеране, приняв его за ракету

Оператор сбил украинский самолет в Тегеране, приняв его за ракету

Во время российских учений в Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона

Крушение украинского самолета в Иране

Косачев счел показательными работу разведок после трагедии в Тегеране и их молчание о MH17

Крушение украинского самолета в Иране

Киев отправил в Тегеран ДНК-образцы родных погибших в авиакатастрофе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');