В Сухуме заявили об участии "представителей ДНР" в попытке госпереворота

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии. ДНР - самопровозглашенная республика на территории районов Донецкой области, неподконтрольных Киеву.

Чиновники выяснят обстоятельства появления и пребывания этих лиц в Абхазии, сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации назвали попыткой госпереворота прорыв протестующих 9 января в здание администрации. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов, так как не признают победу Рауля Хаджимбы во втором туре в сентябре. В минувший четверг они устроили массовую акцию в центре Сухума и прорвались в администрацию президента.

Ранее в пятницу секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба заявил, что оппозиционеры в здании администрации вскрыли там оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и выкрали оружие и символы госвласти. С ними ведут переговоры, чтобы они вернули похищенное.

Килба также заявил, что силовое освобождение здания не планируется. До этого абхазские военные заверяли, что не будут вмешиваться в противостояние. Министр обороны Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу. Парламент Абхазии в ночь на пятницу призвал Хаджимбу уйти в отставку. Тот отказался, но выразил готовность к переговорам.

К протестующим присоединился прибывший из-за границу лидер оппозиции Аслан Бжания. Утром в пятницу он заявил, что готов к переговорам. В середине дня в пятницу в Общественной палате Абхазии заявили, что Хаджимба начал переговоры с протестующими.

Позднее в пятницу Хаджимба планирует встретиться с прибывшим в Сухум заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.